Dobbelt så mange tatt for ruskøyring

64.000 bilførarar er kontrollerte for ruskøyring av UP i Sør-Vest politidistrikt frå januar til midten av desember.

Fasiten viser at 290 bilførarar er melde for køyring i rusa tilstand, mot 142 i fjor. Det betyr meir enn ei dobling frå i fjor til i år.

– Dette viser at me er blitt flinkare til å avdekka ruskøyring. Eg trur ikkje det er grunnlag for å seia at det er meir ruskøyring enn før, seier UP-leiar på Vestlandet, Terje Oksnes, til NRK.

Avslører narkorus raskt

UP-sjef på Vestlandet, Terje Oksnes. Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Av dei 290 som er tatt for ruskøyring så langt i år, er 30 prosent tatt for køyring i alkoholpåverka tilstand. Resten, altså 70 prosent, er påverka av andre rusmiddel, i hovudsak narkotika.

Oksnes forklarer dette med eit nytt teknisk hjelpemiddel UP har fått.

– Tidlegare har narkotikarus blitt avdekka ved at tenestemannen har hatt kunnskap om korleis ruskøyrarar opptrer og ser ut når dei er rusa. Nå har me fått eit hjelpemiddel som hjelper alle og avslører dette raskt.

Ekstra fokus i desember

Også 2016-tala for heile Vestlandet, frå Rogaland til Sogn og Fjordane, viser ei dobling i talet på ruskøyrarar frå i fjor, ifølge Bergens Tidende. Også nasjonale tal viser ein stor auke.

Berre i desember har UP på Vestlandet kontrollert om lag 13.000 bilførarar. UP-leiar Oksnes seier dei har eit ekstra fokus på ruskontrollar i årets siste månad.

– Me prioriterer dette framfor andre kontrollar.