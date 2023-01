Dobbelt så mange omkom i trafikken i 2022

12 personer omkom i trafikken i Rogaland i 2022. I 2021 omkom fem personer i trafikken i Rogaland. – 2022 ble et tragisk år, i forhold til antall dødsulykker i trafikken på veiene i Rogaland. Ungdomsulykkene har gått kraftig nedover de siste ti årene, derfor er det spesielt trist at syv av de omkomne er under 23 år, vi er spesielt bekymret for økningen i mc-ulykker, sier Ingrid Lea Mæland, regionleder Trygg Trafikk Rogaland.