– Dette er utrolig!

Rugerisjef Nash Mapfumba følger spent med på eggene som blir sendt gjennom den nye maskinen.

– Tenk at vi så tidlig kan finne ut om det er en høne eller hane inni egget, sier han.

Rugerisjef Nash Mapfumba er imponert over den nye teknologien. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Rugeriet Steinsland & co. på Jæren er først ut i Norden med å installere maskinen. Ved hjelp av DNA-analyse kan den finne ut om det er hane eller høne inni egget.

Gjennom en hormonanalyse av væske fra egget, kan de fastsette om embryoet er hann- eller hunkjønn. Dermed kan de fjerne hann-eggene før klekking.

Hver kylling blir kjønnssortert etter klekking. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Vellykket klekking

Mer enn 3 millioner nyklekka hann-kyllinger kvernes i hjel årlig i Norge.

Grunnen er at dette er en rase som er avlet opp for at hønene skal verpe. Hanene har lite kjøtt på kroppen, og de egner seg dårlig som mat. Derfor er det mer lønnsomt å avlive hanene enn å fôre dem opp.

Det er altså dette den nye maskinen skal gjøre slutt på.

Nylig sendte rugeriet tusenvis av egg gjennom den nye maskinen for første gang.

– Det var en suksess. 99,4 prosent av de nyklekka kyllingene var høner, sier daglig leder Tone Steinsland.

Rugeriet har jobbet i flere år for å få til en ordning som gjør det mulig å kjønnssortere egg.

Nesten bare hønekyllinger etter sortering. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Fornøyde dyrevernere

Dyrevernere hyller den nye teknologien. De har lenge kritisert praksisen med å kverne hann-kyllinger.

– Det er uetisk å avle opp kyllinger som blir kvernet til døde på livets første dag, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Levende hann-kyllinger blir i dag kvernet i hjel. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Organisasjonen har samlet inn 25.000 underskrifter fra folk som protesterer på kverningen. I Tyskland og Frankrike er dette forbudt.

Flere opposisjonspartier på Stortinget har kritisert avlivingen av kyllinger i Norge.

Nå blir nyheten fra rugeriet på Jæren godt mottatt av Dyrevernalliansen.

Live Kleveland har lenge kritisert avlingen av levende kyllinger. Foto: Ihne Pedersen / NRK

– Dette var på høy tid. Teknologien har vært her lenge og vi er glade for at rugeriet har investert i utstyret, sier Kleveland.

Hun håper at resten av bransjen nå kommer etter.

Egg blir dyrefôr

Steinsland & co. er deleid av Nortura og står for over 60 prosent av verpingen av rugehøner i Norge.

– Vi har hele tiden sagt at vi skal gjøre dette når teknologien er på plass. Nå er det endelig kommersielt mulig å gjøre det, sier Tone Steinsland.

Den nye maskinen er levert av det nederlandske selskapet Respeggt Group.

Tone Steinsland er glad for at eggene kan brukes som mat for kjæledyr. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ruge-eggene som nå blir sortert ut kan ikke brukes som menneskemat. Men rugeriet på Jæren har ikke lyst til å kaste millioner av egg. Derfor har de planer om å levere dette til bruk i dyrefôr.

– Vi jobber med å få til en avtale med bedriften Norsk dyrefôr i Sirevåg. De kan bruke de proteinrike eggene i hunde- og kattemat.