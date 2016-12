DN: Skal ha fått hjelp til pilotutdannelse

Det skriver Dagens Næringsliv.

Slik avisen forstår det, har Statoil og Norsk Helikopterservice inngått to kontrakter, hvor den siktede Statoil-toppen skal ha fått "hjelp til å legge til rette for sønnens pilotutdannelse på en flyskole i Canada".

Som motytelse skal Norsk Helikopterservice ha fått utsikter til fast kontrakt med Statoil, skriver avisen.

Det var Aftenbladet som torsdag kunne melde at en Statoil-topp og en leder i Norsk helikopterservice er siktet for grov korrupsjon.

Reiser over dammen

Politiadvokat Tor Arvid Bruskeland ved Økonomiseksjonen i Sør-Vest politidistrikt, sier til NRK at politiet har opplysninger om at et selskap i Canada kan være involvert i det norske selskapet, hvor den ene av de mistenkte har sitt arbeid.

Nå vil politiet trolig bli nødt til å etterforske saken der.

Politiadvokat Tor Arvid Bruskeland sier at politiet trolig vil etterforske saken i Canada. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Vi innser at hvis vi skal gjøre det, så må vi i gang så fort som mulig, sier han til NRK.

Det er av stor betydning for politiet å arbeide raskt for å sikre bevis, hevder Bruskeland.

– I en sak som dette så er det alltid fare for at bevis kan forspille seg, og det er derfor vi nå forsøker å jobbe så fort vi kan.

Beslaglagt dokumenter og elektronikk

Politiet har også bedt om bistand fra Økokrim. Politiadvokaten sier at det ikke er unaturlig for et politidistrikt å søke om det.

– I tillegg så er Økokrim gode på etterforskning i utlandet, sier han.

Den Statoil-ansattes advokat, Tor Inge Borgersen, uttalte til NRK på torsdag at saken er "langt fra korrupsjonsbestemmelsen".

Bruskeland forteller at politiet er av en annen oppfatning.

– Politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke begge to for å ha begått grov korrupsjon.Vi har foretatt mange avhør og en god del beslag, det være seg dokumenter og elektronisk utstyr, sier politiadvokaten.

– Startet i 2014

Videre informerer Bruskeland om at saken dreier seg om forhold som startet tilbake i 2014.

– I dagene som kommer vil vi nå foreta ytterligere vitneavhør og så langt det lar seg gjøre gjennomgå den dokumentasjonen som vi har fått.

– Går korrupsjonsanklagene ut på kontraktinngåelser og fordeler?

– Dette er blant mange ting som den forestående etterforskningen skal søke å finne svar på.

Nekter straffskyld

Det er toppsjefen i Norsk Helikopterservice som sammen med en Statoil-topp, er siktet for grov korrupsjon. Det bekrefter mannens advokat.

Han nekter straffskyld og vil samarbeide med politiet.

– Det er ok at jeg sier det, for han ønsker selvsagt ikke at noen andre skal rammes av mistanken, sier hun.

Advokat Inger Marie Sunde bekrefter at toppsjefen i Norsk Helikopterservice er siktet for grov korrupsjon. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Sunde forklarer at hennes klient nå fokuserer på å fullføre forklaringen til politiet.

– Han ønsker å svare på alle spørsmålene og ryktene som nå kommer. Det skal han forklare for politiet og han har helt greie svar på det, sier hun.