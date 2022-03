– Dette var fantastisk. Det var veldig kjekt å spille med andre barn. Vi har vært i en vanskelig situasjon, men har fått så mye hjelp. Vi er utrolig glade, sier 12 år gamle Dmytro.

For en god uke siden flyktet han, bror Ivan og mor Viktoriia Umen fra en liten by like utenfor Kyiv i Ukraina.

Far måtte bli igjen.

Målet for den lille familien var svigerinna Tetyana i Haugesund.

Først gikk turen med bil over grensa til Romania. Så inn i Ungarn, videre til Slovakia og til slutt gjennom Polen til Gdansk.

Til slutt var de på flyet på vei til Norge.

Lørdag kom de fram, fire døgn etter at de dro fra Ukraina.

Familien har fått mye støtte fra medlemmene i basketballklubben i Haugesund. Blant annet disse basketballene. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Liker å treffe nye mennesker

Allerede tirsdag var de altså på trening i Haugesund basketballklubb.

– Min bror spilte organisert i Ukraina, mens jeg bare spilte i gatene med andre gutter. Det liker jeg godt. Da treffer jeg mange forskjellige folk. Slik var det her også, sier Dmytro og smiler.

Dmytro storkoste seg på basketballtrening i Haugesund. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Haugesund basketballklubb har til og med en latvisk trener, som guttene fant tonen med. Hun snakker nemlig samme språk som dem.

– Jeg likte henne veldig godt, hun var veldig hjelpsom, sier han.

Søndag ettermiddag la Haugesund basketballklubb ut et Facebook-innlegg og ba om hjelp til klær og forslag til aktiviteter for guttene.

Trygve Halvorsen, styreleder i Haugesund basketballklubb, er overveldet over støtten de har fått etter et Facebook-innlegg søndag. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Der var responsen enorm.

– Vi har trenere og spillere som kan hjelpe til med integrering. Disse guttene var veldig flinke, og kom inn i det med en gang, sier styreleder i Haugesund basketballklubb, Trygve Halvorsen.

Mor Viktoriia syns det er kjekt å se hvordan det vanlige livet er, etter å ha vært på flukt i en uke.

– Jeg er veldig takknemlig for at de blir så godt tatt imot. Da får de tenke på noe annet, og de kan gjøre det de gjorde hjemme, sier hun.

Viktoriia Umen (til venstre) flyktet fra krigen i Ukraina til svigerinna Tetyana i Haugesund. Mannen, som hun foreløpig holder kontakten med, er igjen i Ukraina. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Må registrere seg

Mange ukrainere har allerede kommet til Norge. Enten på egen hånd eller via private busser.

For at kommunene skal kunne begynne integreringsarbeidet, er det viktig at disse blir registrert hos politiet eller UDI.

– De som har kommet uten å registrere seg som flyktning, er her egentlig bare på besøk og har visum i 90 dager. Vi ønsker å hjelpe alle, men det er viktig at de blir registrert som flyktninger dersom de ønsker å bli værende, sier rådmann i Karmøy, Vibeke Vikse Johnsen.

Kommunedirektør i Karmøy kommune, Vibeke Vikse Johnsen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Akkurat når er det kø hos politiet for bli registrert som flyktning. Det skal likevel ikke være et problem.

– Hvis det tar tid å registrere seg, og det er sannsynlig at flyktningene blir her i mer enn tre måneder, kan kommunen likevel sette i gang planer for skolegang, sier Vikse Johnsen.

Planlegger allerede barnehageplasser

Omkring 60 flyktninger kom i helgen med busser til et provisorisk mottak på Ålgård i Gjesdal. Mottaket er drevet av frivillige privatpersoner.

Ukrainerne er foreløpig ikke asylsøkere, så kommunen har ikke ansvar for bosetting, skole eller barnehageplass.

– Men vi får det hvert øyeblikk, så vi kan like gjerne begynne og jobbe og planlegge som om vi har fått det, sier fungerende Gjesdal-ordfører Unn Birkeland (Sp).

Kommunen har satt i gang med å registrere tilgjengelige leiligheter og finne barnehage- og skoleplasser til de mange barna som er kommet.

– Som en av de som var på bussen der nede sa: For hver time vi venter og somler med byråkrati i Norge, dør det noen der nede som venter på å bli plukket opp, sier Birkeland.

Fungerende ordfører i Gjesdal, Unn Birkeland (Sp) Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Har ingen planer om å bli værende

Familien Umen håper ikke krigen blir langvarig, og at de får dra tilbake til Ukraina ganske raskt. Men om krigen skulle bli langvarig, vil hun melde barna opp på skole i Norge.

– Akkurat nå er barna bare veldig glade for å få være med på laget og drive med basketball. Vi er veldig takknemlige for all hjelp, avslutter Viktoriia.