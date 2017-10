Disse starter for Viking

Det er plutselig et syltynt håp for siddisene etter at resultatenene har gått riktig vei i to runder. Disse starter kveldens kamp mot Vålerenga:

Wichne

Martinsen - Nordvik - Haugen

Kronberg - Danielsen - Ernemann - Ryerson - Bytyqi

Høiland - Bringaker