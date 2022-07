En samlet restaurantbransje er klare til festaften i Stavanger konserthus. Fra klokka 18 deles stjernene i Michelin-guiden ut til restauranter i de nordiske landene.

NRK sender utdelingen direkte. Stjernene deles ut av Gwendal Poullennec, som er internasjonal direktør for Michelin Guide.

Så langt er følgende priser og stjerner delt ut:

, som gis til en kokk som er en mentor og et forbilde for andre kokker, går til Wassim Hallal ved Frederikshøj i Danmark. Grønn stjerne , som gis til restauranter som utmerker seg med bærekraftig drift, går til Natura i Finland, Dill på Island, Jossa Mat og Drikke i Norge, Knystaforsen i Sverige og Oxenstiernan i Sverige.

, som gis til restauranter som utmerker seg med bærekraftig drift, går til Natura i Finland, Dill på Island, Jossa Mat og Drikke i Norge, Knystaforsen i Sverige og Oxenstiernan i Sverige. Én stjerne:

Restaurant Kaskis, Finland.

Restaurant Mota, Danmark.

Restaurant Jatak, Danmark.

Restaurant Nour, Sverige.

Restaurant Adam/Albin, Sverige.

Restaurant Knystaforsen, Sverige.

Restaurant Hot Shop, Norge.

Schlägergården, Norge.

Lysverket, Norge.

Hyde, Norge.

Óx, Island.

To stjerner:

Palace, Finland.

Frederikshøj, Danmark.

Tre stjerner:

Maaemo i Norge, Frantzén i Sverige, Noma i Danmark og Geranium i Danmark beholder sine stjerner i guiden.

Dette er Michelin-guiden Ekspandér faktaboks Guiden gir fra én til tre stjerner til restauranter, serveringssteder og hoteller som har gjort seg fortjent til det.

Tre Michelin-stjerner gis til en restaurant som det er «verdt å reise til»

To Michelin-stjerner gis til en restaurant som det er «verdt å ta en omvei for»

Én Michelin-stjerne gis til en restaurant som er «veldig god i sin kategori»

Utmerkelsen «Bib Gourmand» deles ut til restauranter som regnes for å gi svært god valuta for pengene.

Grønn stjerne gis til restauranter som utmerker seg med bærekraftig drift. Kilde: NTB/NRK

Maaemo i Oslo er Norges eneste restaurant med tre stjerner i den prestisjetunge guiden. Ifølge ekspertene er det kun én restaurant som kan tenkes å oppnå samme status i kveld: Re-Naa i Stavanger.

– De mener jeg er veldig nær 3-stjernersnivå, om de ikke allerede er der. Personlig tror jeg Michelin venter litt til før de oppgraderer Re-Naa. De vil være helt sikre på at restauranten leverer på et stabilt nivå over flere år, sier matblogger Anders Husa.

Norske restauranter med Michelin-stjerner i 2021 Foto: Linares Nikolai / NTB scanpix Ekspandér faktaboks 1 stjerne: Sabi Omakase, Stavanger

Under, Lindesnes

Bare, Bergen

Statholdergaarden, Oslo

Kontrast, Oslo

Speilsalen, Trondheim

Fagn, Trondheim

Credo, Trondheim 2 stjerner: Re-Naa, Stavanger 3 stjerner: Maaemo, Oslo Kilde: Michelin-guiden

Re-Naa fikk to stjerner i 2020. Ifølge kokk og eier Sven Erik Renaa har det gått for kort tid til at Michelin vil oppgradere restauranten allerede nå.

– Du må holde nivået over lang tid. Det er ekstremt sjelden å rykke opp til tre stjerner veldig raskt. Men, selvfølgelig, vi hadde aldri blitt lei oss for en tredje stjerne.

Andre restauranter som ifølge ekspertene kan ende opp med nye stjerner i kveld, er À L'aise og Rest i Oslo, Credo i Trondheim, Lofoten Food Studio på Ballstad og Kvitnes Gård på Kvitnes.