Mandag kveld er det knyttet mye spenning til de første valgresultatene som vil komme rundt klokka 21. Men i Stavanger konserthus er de spente på noe helt annet enn regjeringsskifte og stortingsplasser.

Utdelingen er i gang, og listene under blir oppdaterte etterhvert.

Restauranter som får 1 Michelin-stjerne Ekspandér faktaboks De nordiske restaurantane som i kveld fikk en michelinstjerne er: Aira i Stockholm

Finnjävel Salonki i Helsinki

Project i Göteborg

Äng i Halland i Sverige

Hotell Borgholm i Borgholm, Sverige

The Samuel i Købehavn

Substans i Århus

Lyst i Velje i Danmark

Syttende i Sønderborg i Danmark

Restauranter som får en grønn Michelin-stjerner Ekspandér faktaboks Den grønne Michelin-stjernen blir delt ut til restauranter med et spesielt fokus på miljø. De nordiske restaurantane som i kveld fikk en grønn michelinstjerne er: Grön i Helsinki

Terra i København

Äng i Sverige

Ark i København

Brace i København

Domestic i Århus

Henne Kirkeby Kro i Henne Danmark

Lyst i Vejle i Danmark

Maaemo i Oslo

I fjor ble utdelingen en merkedag for årets vertsby. Restauranten Re-Naa gikk fra én til to stjerner og ble kveldens store vinner.

Re-Naa fikk én stjerne i 2016, og spekulasjonene verserte lenge om de skulle få to.

I år er mange spente på om Speilsalen i Trondheim klarer å få to stjerner.

Maaemo ute av listen

Fjorårets utdeling i Trondheim drysset også stjerner over restauranter i Oslo, Bergen, Trondheim og Lindesnes. Sistnevnte sted ligger Under.

Kjøkkensjef på Under, Nicolai Ellitsgaard, da forrige Michelin-stjerner ble delt ut. Foto: Stein Roar Leite / NRK

– Nå fikk vi jo den forrige stjernen like etter at hele Norge stengte ned. Etter at vi åpnet opp igjen, har restauranten vært totalt proppfull, sier kjøkkensjef Nicolai Ellitsgaard.

Han er spent, men han har tro på å beholde stjernen.

– Vi har jo ikke hatt åpent så lenge, vi har bare holdt på i to og et halvt år. Så å håpe på to stjerner allerede nå vil være litt for vilt, sier han.

Dette er restaurantene som fikk stjerner under utdelingen Michelin Nordic i fjor:

Re-naa, Stavanger (to stjerner)

Bare, Bergen (én stjerne)

Omakase By Vladimir Pak, Oslo (én stjerne)

Speilsalen, Trondheim (én stjerne)

Under, Lindesnes (én stjerne)

Alchemist, København (to stjerner)

Jordnær, København (to stjerner)

Aloë, Stockholm (to stjerner)

Dill, Reykjavík (én stjerne)

Etoile, Stockholm (én stjerne)

Inari, Helsingfors (én stjerne)

Mandag kveld får vi vite hvem som beholder og hvem som mister stjernene sine. Og dukker det opp noen nykommere på listen?

Dette er Michelin-guiden Ekspandér faktaboks Guiden gir fra én til tre stjerner til restauranter, serveringssteder og hoteller som har gjort seg fortjent til det.

Tre Michelin-stjerner gis til en restaurant som det er «verdt å reise til»

To Michelin-stjerner gis til en restaurant som det er «verdt å ta en omvei for»

Én Michelin-stjerne gis til en restaurant som er «veldig god i sin kategori»

I tillegg deles utmerkelsen «Bib Gourmand» ut til restauranter som regnes for å gi svært god valuta for pengene. Kilde: NTB/NRK

Maaemo i Oslo er Norges første og eneste restaurant med tre stjerner. I fjor var de ikke med i guiden fordi de har flyttet og holdt stengt i en lengre periode.

Hyllet og kritisert

En stjerne i Michelin-guiden blir løftet frem som noe av det aller gjeveste en kokk kan oppleve i løpet av karrieren. Guiden har også blitt kritisert fordi den i liten grad speiler restaurantvanene til vanlige folk.

Etter fjorårets utdeling skrev Sp-politiker Geir Pollestad på Facebook at han mente utdelingen fikk altfor mye oppmerksomhet og at de aller fleste i Norge aldri kom til å spise på restaurantene.

Han kritiserte også størrelsen på porsjonene og avsluttet med at «pinsettmat» ikke var hans greie.

Pollestad fikk mye kritikk for innlegget og nyanserte senere budskapet sitt.