Disse investorene står bak kriselånet til Easee

I kriserammede Easee ble det torsdag avholdt en ekstraordinær generalforsamling.

Ett av krisetiltakene er et nytt konvertibelt lån på 60 millioner kroner som blir skutt inn i selskapet. Dagens Næringsliv har fått tilgang på listen over investorer som skyter inn penger.

Den største investoren er Oslo-selskapet MontinJensen, som frontes av Nils Thomas Lien, som bidrar med 25,5 millioner kroner.

Den nest største investoren er Dristi Capital, med Oslo-baserte Marius Plejdrup Rønningen i spissen. Rønningen har vært med som investor i Easee siden starten, og investerer 7,5 millioner kroner i selskapet.

Trondheimsbaserte Wiski Capital, etablert av Gustav Magnar Witzøe og Øystein R. Skiri, skyter inn 6,6 millioner kroner.

Easee-gründerne Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje og Steffen Mølgaard bidrar med henholdsvis 2,4 mill., 1 mill, og 600.000 kroner.

Et konvertibelt lån er et lån der den som låner ut pengene har rett til å kreve aksjer for pengene som ble lånt ut.