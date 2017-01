Mistet førerkortet og ble anmeldt av politiet

Vestlendinger er ikke vant med vintervær. Det har politiet i Rogaland merket seg, og de sendte i dag ut en litt uvanlig presisering:

– For bilister innebærer det at bilvinduer må være skrapt før man setter seg bak rattet. Hastverk om morgenen er ingen unnskyldning, skriver Sør-Vest politidistrikt.

I en kontroll i Holbergsgate i Stavanger sentrum mandag morgen møtte de på to bilførere som ikke hadde fått dette med seg. De to sjåførene mistet førerkortet for tre måneder.

– De viser med all tydelighet at manglende skraping går utover trafikksikkerheten. Skadepotensialet er stort, skriver politiet.

Patruljen på stedet har anmeldt dem for trafikkfarlig oppførsel. Veien det ble kjørt på, hastigheten og hvor dårlig sikten gjennom vinduet var, avgjorde det.

I tillegg til de to som ble midlertidig fratatt retten til å kjøre til var det to bilførere som fikk forenklet forelegg på 2550 kroner og flere andre ble muntlig irettesatt fordi de kjørte med isdekkede ruter.