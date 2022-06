Direktoratet sa ja. Kapteinane om bord nektar

Sjøfartsdirektoratet, med hovudkontor i Haugesund, tar sjølvkritikk på at dei godkjente full drift av to elektriske hurtigbåtar i Nordland. I etterkant har kapteinane om bord slått fast at evakueringssystemet om bord ikkje er godt nok, dersom båtane er fulle av passasjerar. Nå går båtane med redusert passasjerkapasitet, og eigaren av båtane må truleg punge ut for å endre plasseringa av redningsflåtane.