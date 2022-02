Dieselflak i Gandsfjorden

Et dieselflak på 100–150 meter i diameter flyter nå ved Fiskaneset i Stavanger. – Brannvesenet jobber nå med å finne ut hvor det kommer fra, om det er fra land eller fra et fartøy, sier vaktleder Svein Nesse. Vindretningen gjør at flaket beveger seg mot Sandnes.