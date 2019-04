Dieselbusser i Ryfasttunellen

Fylkestinget har bestemt at bussene i Ryfasttunellen skal gå på diesel, og ikke på strøm. Også Venstre og Ap stemte for diesel, til tross for at de har talt varm for elbusser. Alternativet var å bryte budsjettsamarbeidet med KrF og Sp som de har hatt i over tre år.