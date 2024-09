En mann i 30-årene er siktet etter at Gabriel Johan Misiewicz-Myhre og Noah Østerhus Ask ble funnet omkommet søndag ettermiddag.

Politiet undersøker nå om mannen har kjørt på de to guttene på vannskuter natt til søndag.

Dette vet politiet så langt om hva som har skjedd:

Politiet har mange puslespillbrikker som skal settes sammen i saken. Dette er noen av de mest sentrale OBS: Punktene i kartet er omtrentlige, og baserer seg på informasjon NRK har hentet inn. Lørdag 31. august, 16-tiden: Tenåringene hjelper til i en redningsaksjon der en vannskuter-sjåfør har havnet i sjøen etter en ulykke. Ungdommene tipser selv Stavanger Aftenblad om redningsaksjonen. Les mer om dette her. Rundt klokka 01, søndag 1. september: Den siste sikre observasjon av de to guttene er litt over midnatt på kaien på Tau. Søndag 1. september, klokka 01.30: Politiet og HRS får melding fra en mann i 30-årene, som mener han sannsynligvis har kjørt på noe. Han blir bedt om å kjøre videre etter å ha sjekket at båten ikke tar inn vann, og bekreftet at han ikke ser noe rundt seg. Les mer om dette her. Søndag 1. september, 13-tiden: Politiet blir varslet om en forlatt vannskuter som er funnet i standkanten på Rossøy. Helikoptersøk blir iverksatt. Søndag 1. september, klokka 14.30: Politiet melder at de har funnet to døde personer omkommet i sjøen. Funnstedet er omtrent 10 kilometer unna stedet hvor vannskuteren ble funnet. Dette er altså biter av tidslinjen som politiet nå jobber med.

Redder en annen vannskuterfører

Lørdag henter mannen som er siktet i saken, en båt i Kristiansand. Med på turen har han en kamerat. Han skal kjøre båten til Tau sammen med kameraten.

Samme dag kl. 16.13 får Stavanger Aftenblad en e-post fra de to guttene som tipser om en stygg vannskuter-ulykke utenfor Talgje. Vannskuteren er truffet av en bølge og føreren er kastet av. De to guttene er først på stedet og hjelper føreren.

Senere er de på en privat samling i Tau-området med ungdommer på samme alder.

Den siste sikre observasjon av de to guttene er omkring klokken 01 natt til 1. september ved Tau.

Merker han har kjørt på noe

Den siktede mannen setter av kameraten på Solbakk i Strand kommune klokken ett natt til søndag. Så tar han fatt på siste del av reisen hjem til seg selv på Tau.

Klokken 01.30 merker han at han har kjørt på noe med båten. Han ringer politiet som setter han videre til Hovedredningssentralen.

– Han blir spurt om båten tar inn vann. Det gjør den ikke. Da får han beskjed om å fortsette når han heller ikke ser at han har kjørt på noe, sier mannens advokat Sigurd Rønningen.

Sigurd Rønningen er den siktede mannens advokat. Foto: Ingvild Stuedal Taranger / NRK

Finner vrakrester dagen etter

Søndag får politiet like før klokken 13 melding fra Hovedredningssentralen at det er funnet vrakrester etter en vannskuter i Hidlefjorden, sør for Rennesøy ved Rossøy.

Mannen fanger opp via sosiale medier at det er funnet en vannskuter søndag og tar på nytt kontakt med politiet.

Det blir satt i gang søk på sjøen, med innsats fra politi, Hovedredningssentralen og Redningsselskapet.

Det var her, ved Hidlefjorden utenfor Stavanger, at ulykken skjedde. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK ROGALAND

Kort tid før klokken 14.30 blir Gabriel Johan Misiewicz-Myhre (15) og Noah Østerhus Ask (16) funnet omkommet nordøst av Austre Åmøy. Det er ti kilometer fra der vannskuteren ble funnet.

Mannen i 30-årene, som meldte fra at han hadde kjørt på noe, blir siktet fordi det tatt beslag i båten og hans mobiltelefon.

Politiet undersøker om det er sammenheng mellom skadene på båten og på vannskuteren.

– Per nå vet vi at opplysningene vi har ikke kan utelukke at fartøyenes kurser har krysset hverandre, og det har blitt et sammenstøt, men det er for tidlig å trekke konklusjoner om dette, sier politiadvokat Øyvind Bore.

Mobiltelefonene både til den siktede mannen og til de omkomne blir analysert for å se om de har vært på samme sted til samme tid.

Øyvind Bore er politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Politiet

Forsvarer reagerer på siktelsen

Onsdag har politiet siktet mannen etter straffelovens paragraf 281 for uaktsom å ha forvoldt noens død.

– Vi mener det er skjellig grunn til mistanke. Vi har ikke indikasjoner på at det har vært andre sammenstøt i området, sier Bore.

Mannens advokat reagerer på siktelsen.

– Siktelsen forutsetter at han har kjørt på de to guttene før fakta er avklart. Politiet burde vurdert et annet faktisk og rettslig grunnlag for siktelsen.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Guttene var med på en redningsaksjon bare timer før de selv mistet livet natt til søndag. Foto: Privat

Rønningen mener det er tre muligheter for hva som har skjedd, sett fra hans klients side.

– Han kan ha kjørt på noe som vi ikke vet hva er. Han kan ha kjørt på vannskuteren og han kan ha kjørt på vannskuteren med de to guttene på.

– Han frykter at han har truffet de. Det er veldig tungt både for han og de etterlatte, sier Rønningen.

Havarikommisjonen kom tirsdag til Stavanger for å gjøre undersøkelser.