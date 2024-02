Dette har skjedd i Rogaland i natt: Kjørte 163 km/t i 90-sone

I Stavanger på E39 ved Solasplitten ble en bilfører målt til 163 km/t i 90-sone. Bilføreren testet positivt på rustest og førerkortet ble beslaglagt og mannen i 20-årene ble anmeldt.

Politiet stoppet en bil som vinglet mye i veibanen i Ryfylketunnelen. Bilen forsatte mot Jørpeland sentrum. Bilen ble stanset og føreren fremsto beruset, og ble tatt med til lege for blodprøve.

I Haugesund dro politiet til et utested hvor det var meldt om et slagsmål mellom flere personer. Også i Haugesund ble en mann i 20 årene bortvist etter å ha laget bråk på et utested.

I Stavanger ble en mann i 20 årene bortvist fra et utested etter å ha utagert mot vektere på stedet. Politiet rykket også ut til byterminalen hvor en mann i 60 årene var blitt utsatt for vold på en buss. Volden skal ha oppstått etter en krangel, og mannen fikk et kutt i ansiktet. Han ble tilsett av ambulanse og politiet oppretter sak.