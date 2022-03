Meteren og munnbind er borte, men noen uskrevne regler gjelder likevel på kollektivtransporten.

Vi har snakket med busspassasjerer og samlet noen av de vanligste her:

1. Gi bort plassen din til gravide og eldre

Dette er en høflig klassiker, men den kan by på noen utfordringer.

– Er det fullt på bussen er det klart jeg gir plassen min til eldre som kommer på, sier Sebastian Førre (22).

Hermine Netteland Middelfart (16) gir også fra seg setet sitt til eldre.

Hermine Netteland Middelthons veske må vike, når bussen fylles opp. Foto: Jørgen Karlsen / NRK Rogaland

– Og om det kommer på noen som er synlig gravide, da byr jeg også dem plassen min, legger hun til.

En faktor som kan gjøre punktet vrient, er at man må bedømme andres alder. For dem som er født noen tiår tidligere enn Middelfart kan dette bli en vurderingssak.

Beate Eckhoff er i siste halvdel av femtiårene. Derfor tar hun forbehold før hun gir bort setet sitt til eldre. Foto: Jørgen Karlsen / NRK Rogaland

– Jeg føler meg ikke gammel, men jeg tar noen forholdsregler nå. Jeg gir fortsatt bort plassen min til eldre, men da må jeg være sikker på at de er eldre enn meg. De skal helst være ganske skrøpelige, sier Beate Eckhoff, før hun ler.

2. Er det ledige tosetere, benytt dem

Om det er god plass på bussen, trikken, toget eller T-banen, setter man seg ikke ved siden av andre. Respekter andre og la dem sitte i fred.

– Det første jeg gjør på bussen er å se etter et ledig dobbeltsete, så jeg ikke trenger å sitte inntil andre, sier Eckhoff.

Om det er få ledige plasser gjelder ikke denne regelen. Det fører oss til neste punkt.

3. Bruk kun ett sete når det er mange reisende

Arbeidssekken, handleposen eller rotevesken kan godt få stå i setet ved siden av deg. I hvert fall når det er god plass. Hermine Netteland Middelfart innrømmer at hun ofte sikrer seg litt ekstra plass med håndvesken.

– Jeg gjør det, og synes ikke det er noe galt i det. Så lenge man fjerner den når det begynner å bli fullt, så klart, sier skoleeleven.

Deler man setene, slipper folk å stå og henge. Foto: Jørgen Karlsen / NRK Rogaland

4. Reis deg i god tid før du skal av

Ikke tvihold på sitteplassen din, om det er fullt. Tilby noen setet ditt og beveg deg mot døren i god tid før du skal av.

Sebastian Førre bidro med et par tips. Det ene omhandlet avstigningen. Foto: Jørgen Karlsen / NRK Roogaland

– Jeg pleier alltid å reise meg tre stopp før jeg er framme. Da får noen andre sitte og jeg kommer fortere av bussen. Alt flyter bedre når folk gjør det sånn, sier Sebastian Førre, mens han venter på bussen i Stavanger sentrum.

Samarbeid og respekt for medpassasjerene kan altså hjelpe sjåføren å holde ruten.

5. Ikke snakk i mobilen, eller lag annet støy

Beate Eckhoff innrømmer å ha syndet på dette punktet, like før hun traff NRKs utsendte.

– På vei hit snakket jeg faktisk i mobilen på bussen, men det er veldig sjeldent jeg gjør. Jeg kvier meg virkelig for det, men denne gangen fikk jeg en telefon jeg ikke kunne la gå fra meg, erkjenner hun.

Roen er i høysetet når Julian Dale Hjertvikrem reiser kollektivt. Foto: Jørgen Karlsen / NRK Rogaland

Denne regelen var den første og eneste Julian Dale Hjertvikrem ville dele. Han mener støy på kollektivtransport bunner i respektløshet.

– Om jeg kommer på en bråkete buss etter en lang dag med jobb eller studering, går jeg av igjen. Da får jeg heller vente på neste, sier han.

6. Først av – så på.

Denne bonusregelen er egentlig utenfor kategorien «uskrevne», da den er skrevet på de fleste kollektive transportmidler i landet. Vi ofrer den likevel et punkt, da den er like enkel som den er genial – og nødvendig. Følg denne og verden blir et bedre sted for alle.