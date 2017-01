Dette blir de fem politikontorene i Sør-Vest

– Mange hensyn måtte balanseres mot hverandre. Jeg er fornøyd med forhandlingsresultatet, sier politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

For to uker siden kom Politidirektoratets endelige innstilling for organisering av norsk politi. Den sa at 126 av politiets tjenestesteder skulle legges ned, og sju nye opprettes.

Nå har Sør-Vest politidistrikt bestemt seg. Ledelsen og organisasjonene er enige om ny struktur på geografiske driftsenheter i politidistriktet.

De fem geografiske driftsenhetene blir:

Tjenesteenhet Stord

Tjenesteenhetene Haugesund, Karmøy

Tjenesteenhetene Stavanger, Ryfylkeøyane og Søre Ryfylke

Tjenesteenhetene Sandnes, Jæren og Eigersund

Tjenesteenhetene Etne/Vindafjord og Sauda/Suldal.

Navnene på driftsenhetene er ennå ikke bestemt. Dette blir besluttet på et senere tidspunkt av politimesteren, etter en intern navnekonkurranse blant de ansatte i politidistriktet.

Det er bestemt at driftsenhetsleder for driftsenheten Sandnes, Jæren og Eigersund skal sitte på Bryne.