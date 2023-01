Det var bare en tablett – noen timer senere var Mathias (18) død

– Det treffer oss rett i hjerte det som har skjedd med tvillingjentene på Østlandet, sier Cecilie Ramsland.

Natt til søndag ble to jenter funnet døde på en privat adresse i Spydeberg i Østfold.

Politi, ambulanse og legebil rykket ut til adressen der de to jentene hadde inntatt en mulig overdose av narkotika.

Tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen ble konstatert døde på stedet.

– Vi vet hvor forferdelig tungt og vondt det er for familien og vennene til disse jentene. Vi føler virkelig med dem, sier hun.

For ganske nøyaktig ni måneder siden, den 10. april 2022, var en dag Cecilie aldri kommer til å glemme.

Mathias.

Vi må snakke om Mathias.

Han vokste opp i en trygg og god familie. Han var hennes førstefødte, og fire år senere fikk han en lillebror.

Morer

Cecilie har siden ungene ble født, viet hele sin tid til å sørge for at de har alt de trenger. Og at de har det bra. Slik som mødre flest.

Morer, som visesangeren Svein Tang Wa sang om.

Mathias og mor Cecilie hadde et svært godt forhold. – Jeg er nok litt løvemamma og overbeskyttende, for man er jo redd for at det skal skje ungene våre noe vondt, sier hun. Foto: Privat

Hun kjørte og hentet dem alltid da de var ute på noe. For vennene deres var dørene alltid åpne. Og hun hadde kontroll på hva som foregikk og hvem de var med.

– Jeg er nok litt løvemamma og overbeskyttende, for man er jo redd for at det skal skje ungene våre noe vondt, sier hun.

Så kom ungdomstiden. Hun har alltid hatt gode samtaler med barna om hvilke farer de kan komme opp i, med blant annet narkotika og andre rusmidler.

Det var også tydelige grenser når det gjaldt røyk og alkohol i ungdomstiden.

– Han skulle få bilsertifikatet av oss om han ikke begynte å røyke eller drikke før han var 18 år. Jeg tror det bidro til at han hadde en ungdomstid uten de store utfordringene, sier hun.

De la i alle fall ikke merke til noe som viste at han ikke respekterte disse grensene.

– Han kom alltid hjem når han skulle, og jeg satt alltid våken når han kom hjem, forteller Cecilie.

Mathias.

Da han ble 15 fikk han begynne på sertifikatet for lettmotorsykkel. Dette på tross av at det gjorde mor enda mer bekymret.

Men hun tenkte det var bra at han hadde noe å engasjere seg i og bruke tiden sin på. Og han brukte tiden sin på å jobbe etter skolen for å betale for dette.

Han fikk sertifikatet på lettmotorsykkel midt i koronatiden.

Men Mathias merket ikke så mye til at han måtte holde avstand og være mindre sosial i denne tiden.

– Det å kjøre sykkel med andre venner var faktisk en perfekt måte å være sosial på.

Lappen

Den 3. januar 2022 var trolig den største dagen i Mathias sitt liv. Det var dagen han fylte 18 år.

Dagen han hadde gått og trippet og ventet på. Dagen han endelig var myndig. Dagen han kunne kjøre bil og få lov til å drikke.

Han solgte sykkelen og kjøpte seg bil.

– En BMW. Som han lenge hadde drømt om.

Mathias.

Mathias ble 18 år 3. januar 2022. Trolig den største dagen i hans liv. Dagen han endelig kunne ta sertifikatet. Foto: Privat

Sammen fly han og moren til Bergen for å hente bilen i begynnelsen av februar. Han ventet spent på oppkjøring mot slutten av måneden, og Cecilie lot han øvelseskjøre hjem til Sola.

24. februar gikk også billappen i boks. Han var utrolig glad, og uttrykte overfor moren at nå var han snart i mål med alt han hadde sagt at han skulle gjøre.

Han hadde tatt både førerkortet på både bil og lettmotorsykkel. Bilen var kjøpt, og han var snart ferdig med andre og siste året på Stavanger Offshore tekniske skole.

Nå var han klar for å begynne i oljå.

De neste seks ukene bodde han nærmest i den bilen, og ifølge Cecilie klarte han å legge bak seg 8000 kilometer på veien i de ukene.

Det er nesten 200 kilometer, eller avstanden mellom Oslo og Kragerø i bilen hver dag i seks uker.

Palmesøndag

Så kommer 10. april. Palmesøndag.

Mathias.

Han hadde kjørt bil hele natten sammen med venner.

Han bestemte seg for å bli med inn på en fest om morgenen rundt klokken seks.

– Av en eller annen grunn hadde han bestemt seg for å ta MDMA denne morgenen. Og etter få timer stoppet hjertet hans mens han var på denne festen, sier mor Cecilie.

Det ble satt i gang HLR frem til ambulansen kom, som hastet han til Stavanger universitetssjukehus.

Ikke lenge etter ringte telefonen til Cecilie, mens hun enda lå i senga og sov.

– Det var fra akutten. Og de spurte om jeg var mor til Mathias.

Hun fikk beskjed om at Mathias hadde vært på fest, og hadde fått i seg MDMA. Hjertet hadde stoppet. De jobbet fortsatt med ham.

– De ville vi skulle komme inn dit så fort vi kunne. Jeg spurte om de hadde fått gang på hjertet hans. Men fikk til svar at de enda holdt på, forteller hun.

Det raste mange tanker gjennom hodet hennes.

Hvordan kunne dette skje? Hvem hadde han vært med? Hvorfor min sønn? Han brukte jo ikke narkotika. Han kjørte heller bil enn å feste.

Hun løp ned trappene for å finne samboeren hennes, Kim.

– Jeg var i sjokk og skrek at vi måtte skyndte oss til akutten for Mathias hadde fått hjertestans.

Da de kom til stedet, fikk de beskjed om at de enda ikke klarte å få gang på hjertet.

Derfor måtte de fly han til Haukeland sykehus så fort som mulig.

– Vi fikk se ham kjapt i det de måtte dra av gårde med han.

Hun, faren og mormor til Mathias satte seg på det første flyet til Bergen. Det tok altfor lang tid. Tankene i hodet var mange.

Mathias gikk siste året på Stavanger offshore tekniske skole da han døde. Drømmen var å jobbe i olja. Foto: Privat

Mathias

Vil han overleve?

Om han overlever, vil han være seg selv?

Vil han ha varige skader?

Det var de verste timene i Cecilie sitt liv.

Da de kom frem til Bergen fikk de den grusomme beskjeden. Alle foreldre sitt mareritt.

Mathias.

Klarte seg ikke.

– Vi var i sjokk. Vi var lammet. Vi kunne ikke forstå at dette skjedde. Det var nødt til å være et mareritt, sier hun.

Mathias ble begravet i Tjensvoll Kapell den 22. april 2022. Han ble bare 18 år gammel. Foto: privat

– Nå må vi snart våkne opp fra dette marerittet, tenkte jeg. Men det var en realitet. Min skjønne, snille, gode gutt på bare 18 år levde ikke mer, forteller Cecilie.

De fikk gå inn til han. Men hun klarte fortsatt ikke å skjønne at han var død.

Han lå jo der. Fredelig. Sov.

– Jeg gikk bort til han og gav han mange klemmer og kyss og holdt han i hånden, sier Cecilie.

Han var jo der. Hun kunne ta på han. Være nær han.

– Hvorfor kunne han ikke bare åpne øynene og se på meg?

Mathias.

Følelsene etterpå har vært preget av sjokk, sinne, skuffelse. Hun har vært lammet av sorg.

Det er vanskelig å forstå og ta innover seg at han aldri kommer hjem igjen.

– Vi har kjent på hvor meningsløst og urettferdig det er at dette skulle skje med han. Det som skulle bli hans beste år ble dessverre hans siste, sier hun.

Men oppi alt så har både venner og familie vært til stor støtte for dem. De har vist dem mye kjærlighet og omsorg.

Det har vært til god hjelp for at de skal komme seg gjennom dagene.

I dag, ni måneder senere, sitter de igjen med mange gode minner etter Mathias.

– Det føles fremdeles helt uvirkelig ut og jeg klarer ikke helt forstå hvordan dette kunne skje med min sønn.

Obduksjonsrapporten konkluderte at han døde av MDMA og hadde ingen andre stoffer eller alkohol i kroppen.

Gutten, som bare ble 18 år, har satt dype spor hos mange.

Nå fokuserer de på alle minnene og tar en dag av gangen.

Redd

Samtidig syns Cecilie det er skremmende hvor vanlig partydop har blitt blant unge i dag.

Hun mener de påvirkes av sosiale medier, av filmer og serier som inneholder bruk av narkotiske stoffer, som fremstiller det som tøft og ufarlig.

– De kan google seg til informasjon om hvordan de kan ta forskjellig partydop med riktig lav risiko for dødelighet, og dermed tro at de er trygge. De tenker ikke over at det er mange faktorer som kan ha betydning for om de tåler det de inntar, sier hun.

Selv satte hun seg ned for å søke etter informasjon om MDMA etter at Mathias døde. For å få en forståelse av hvorfor det skjedde akkurat han.

Det hun fant av informasjon, var at det var lav dødelighet og at dødsfall var sjeldne, men at de forekommer.

Hun forteller også at hun kom over innlegg fra ungdom som forteller at de har tatt høyere doser enn anbefalt og at de har hallusinert mye.

De har lurt på om de var nær en overdose.

Ungdommen i dette innlegget, skal ha tatt en dobbel så høy dose som Mathias. Men overlevde.

Så hvorfor døde akkurat Mathias?

Akkurat det spørsmålet har Cecilie stilt seg mange ganger.

Svaret hun har fått er at det er veldig individuelt hva en person tåler.

– Ungdommen kan ikke vite hvor mye de tåler fra gang til gang og de leker virkelig russisk rulett med livet sitt, sier hun.