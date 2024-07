Det nasjonale statsadvokatembetet avslår klage fra Marie Sæther Østbøs far

For seks år siden forsvant 20 år gamle Marie Sæther Østbø på en strand i Sør-Afrika. I fjor ble en mann mistenkt for drap. I mars henla Kripos saken på grunn av at de ikke får kontakt med politiet i Sør-Afrika.

Stavanger-kvinnens far klaget på henleggelsen til Det nasjonale statsadvokatembetet.

Stavanger Aftenblad melder at Det nasjonale statsadvokatembetet har avslått farens klage. Kripos kommer dermed ikke til å gjøre mer for å oppklare det mistenkte drapet på 20 år gamle Marie Sæther Østbø.