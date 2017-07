Det kan bli Tour de France i Stavanger

Statoil fyller 50 år samme år, og er villig til å finansiere deler av festen.

Stein Ørn er trener for Alexander Kristoff – han sier dette foreløpig er spekulasjoner, men at det absolutt ikke er urealistisk.

Trener og lege Stein Ørn. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er veldig interessant og det vil definitivt være en fantastisk markedsføring av området om det skulle bli sannhet i de spekulasjonene der.

Hvor sannsynlig tenker du at dette er?

– Jeg vet ikke, men området her har jo gjennom Tour des Fjords og en rekke andre arrangement vist at det er i stand til å huse store arrangementer som gir store ringvirkninger. Jeg tror også at den geografiske nøkkelposisjonen som en har her vil være veldig attraktiv for en arrangør for en tidlig start av Tour de France.

– Rent praktisk sett så burde det være mulig å få til, men det er jo et ressursspørsmål, svarer Ørn.

Foto: Erik Sergio Auklend / NRK

Ønsker første etappe i Norge

Det er procycling.no som melder at det kan bli sykkelfest fra vest til øst i Norge i 2022 om initiativtakerne til prosessen får det som de vil.

Nettsiden melder at olje- og energiselskapet Statoil skal være interessert i å finansiere deler av festen. Målet er å hente Tour de France-åpningen – på sykkelspråket kjent som Le Grand Départ – til Stavanger, og samtidig feire 50-årsjubileet til selskapet.

En eventuell Tour de France mellom Stavanger-Oslo vil kunne bety tre etapper i Norge.

– Sykkelpublikumet internasjonalt er ressurssterke mennesker som liker å bevege på seg, og sånn i forhold til en markedsføring av regionen som en turistdestinasjon, og i alle andre asmmenhenger, så vil det være fantastisk for området, sier Ørn.