Det går fort å selge bolig i Rogaland

Ifølge FINN eiendom er det bare i Buskerud det går raskere å selge boliger enn i Rogaland. For eneboliger tar det i gjennomsnitt 44 dager, for leiligheter 25 dager og for rekkehus eller tomannsboliger, bare 20 dagar. Lengst tid i landet tar det å selge bolig i Finnmark. Der går det igjennomsnitt 131 dager å selge en enebolig.