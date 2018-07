Det brenn framleis i Sirdal

For tredje dag på rad bidreg eit helikopter i sløkkingsarbeidet av ein skog- og lyngbrann på Lunde i Sirdal. Det mest kritiske no er at det brenn i ei fjellside, og det er fire hytter i botnen av fjellskrenta, fortel overbefal i Sirdal brann og redning, Ivar Skreå.