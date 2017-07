Det blir ingen båtvrakpant

Snart kan du levere båten din til gjenvinning uten å måtte betale for det. Det blir likevel ingen vrakpant som for biler. Det sa miljøminister Vidar Helgesen som besøkte gjenvinningsbedriften for utrangerte båter, Ecofiber, i Stavanger i dag. Kommunen får nå en plikt til å ta imot småbåter noe de ikke har i dag.