Det blir ikkje mykje igjen av torget på Tau

Å bygge torg på i Tau sentrum viser seg å bli mye dyrere enn det Strand kommune så for seg, skriv Strandbuen.

Til formannskapet sitt møte den 6. juni foreslår kommunedirektøren å redusere prosjektet kraftig.

Toalettbygg og scene tas helt ut. Belegningsstein i betong i stedet for granitt på torgarealet og at ei planlagt trapp opp til kirken blir erstatta med ein enkel grussti.

Kommunedirektøren innstiller også på at sykkelstativ, sittebenker, juletrefot og steinbed med hoppesteiner utgår.