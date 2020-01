Det bles opp – åtvarar mot fjellet

Det varsla uvêret har nådd både kysten og fjellet lenger nord på Vestlandet. – Skal du over fjellet må du køyre no, seier Vegvesenet. I Hordaland og Sogn og Fjordane er det gult farevarsel for mykje regn. Lokalt kan det kome 70-100 mm. på 24 timar.