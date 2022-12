Derfor er det så viktig for oss å koma heim til jul

Blir du også rørt kvar gong du ser den? Du veit, den scena frå flyplassen i filmen Love Actually, når folk klemmer sine kjente og kjære.

I desse dagar kan me vera vitne til den same gjensynsgleda på flyplassar rundt om i heile landet vårt.

Som på Stavanger lufthamn, der tre søsken har møtt opp med norske flagg.

«Velkomen» blir ropt ut i innreisehallen, for nå har storebror landa.

Andreas Steinum har fått ferie frå jobben i forsvaret i nord for å vera med storfamilien i sør.

– Nå er det juleferie, seier han, medan han held rundt veslesystera.

– Kvifor er det viktig for deg å koma heim til jul?

– Det er då heile familien møtes. Det er tid til å vera med familie og venner.

Andreas Steinum omkransa av syskena Cornelius, Inger Elise og Elias Steinum. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Eg hugsar jo sjølv korleis det var å koma heim til jul. Du er fattig student og har ikkje så mykje pengar. Og så kjem du heim til eit varmt og godt og julepynta hus, det er spesielt, seier Johanne Grevstad.

Nå er det dottera hennar som kjem heim på juleferie.

– Ein har gjerne ein travel kvardag og så blir det ikkje så mykje tid til besøk og sånn elles i året. Så då er det veldig fint å koma heim og ha litt kvalitetstid, seier dottera Mathilde Grevstad Rønningsbakk.

Mathilde Grevstad Rønningsbakk har blitt tatt imot på Stavanger lufthavn av mor Johanne Grevstad. Foto: Arild Eskeland / NRK

Eit ritual å koma heim

Nå passar det å spela dei godlyndte pianotonane i hovudet vårt:

«Da, da, da, daa, daa, daaaa..»

Og så den velkjente stemma til Chris Rea:

«I'm driving home for Christmas

Oh, I can't wait to see those faces

I'm driving home for Christmas, yea

Well I'm moving down that line..»

For ikkje berre med fly, men også i bilar, bussar og båtar skal folk koma seg frå alle verdas hjørne til eitt felles mål, heim.

– Det med å koma heim er noko som er heilt grunnleggande for oss, seier Janne Stigen Drangsholt.

Ho er forfattar og professor i litteratur og me kan trygt seia at ho har lest fleire bøker enn dei fleste.

– Dersom me ser på dei aller første forteljingane, så handlar dei om at me alle må dra ut. Og så må me møta monster og finna den heilage gralen. Men så drar me heim igjen. Tanken om å dra heim er på eit andeleg plan faktisk noko som ligg i DNA-et vårt, seier Drangsholt.

Janne Stigen Drangsholt er professor i litteratur. Foto: Privat

Og det er spesielt viktig i jula.

– Til og med i førkristen tid så feira ein jul for å heidra forfedrane. Då haldt ein seg heime med familien og drakk jula inn. Dei tenkte på det som hadde vore og såg fram mot det som skulle koma, saman med dei aller nærmaste.

Så det ligg til julefeiringa å koma heim – det er som eit ritual.

Men det må ikkje handla om familie.

– Nei, absolutt ikkje. Og familien er jo det ein lagar til sjølv. Det viktigaste er å ha nokon som ein føler at ein høyrer heime med.

– Det trur eg også er grunnen til at me i jula tenkar at me skal sjå ekstra godt på dei som ikkje har det så godt og dei som gjerne ikkje har ein heim å dra til.

Kvifor handlar så mange julesongar om å komme heim? Høyr radiosaka her. Du trenger javascript for å se video. Kvifor handlar så mange julesongar om å komme heim? Høyr radiosaka her.

Forventningane kan bli eit press

På Stavanger lufthamn høyrer me om forventningane om julemiddagar som skal etast, songar som skal syngast og tida ein skal vere saman med dei ein er mest glad i.

– Me har denne tanken om heim som ein slags utopi. Det skal vera så veldig bra og me skal ha det så fint, seier Drangsholt.

– Men det ligg ganske mykje press rundt denne tanken om den fullkomne heimen rundt jul. Og det tenker eg fører til at ting gjerne eksploderer rundt juletider og. At det er eit litt for stort press.

Så Drangsholt meiner me kanskje bør ta inn over oss at det ikkje treng å vera så sjukt bra. For me feirar trass alt jul i det som er ein veldig travel månad, etter ein veldig travel haust og det er veldig mørkt ute. Og då kan det jo bli litt skjørt.

For Mathilde Grevstad Rønningsbakk er det i alle fall det motsette av stress som ho trekk fram, når ho skal forklara kvifor det er viktig å koma heim.

– Det er jo for å ta det litt med ro, slappa av og vera saman med dei ein er mest glad i.