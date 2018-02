Denne mobilappen kan hjelpe deg med å redde liv

På gulvet ligger en livredningsdukke. Øyvind Meinich-Bache legger mobilen ved siden av og starter med å utføre brystkompresjoner.

– En-to-tre-fire ...

30-åringen er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger (UiS). Med komplisert matte har han utviklet helt spesielle algoritmer som brukes i mobilappen TCPR Link.

Øyvind Meinich-Bache, stipendiat ved UiS. Foto: Marte Skodje / NRK

– Mobilappen er unik fordi at den bruker kameraet i telefonen som sensor, det er ikke noe i tillegg, sier Meinich-Bache.

Når telefonen ligger på bakken vil kameraet oppfatte bevegelsen til den som utfører hjerte-lunge-redning. Samtidig som livredningene pågår blir all data synlig på server. Målet er at teknologien kobles opp mot 113-sentralen.

De spesielle algoritmene er utviklet ved hjelp av komplisert matte. Foto: Marte Skodje / NRK

Livredning med mobil

Hvert år får rundt over 3000 mennesker hjertestopp i Norge, og for å overleve er en avhengig av tidlig innsats.

– Nå kan vi måle kvaliteten på hjerte- og lungeredning, mens den blir utført, forteller Tonje S. Birkenes, som er forsker ved Laerdal Medical.

I flere år har forskere ved Lærdal Medical og UiS jobbet med å utvikle teknologien som gjør det mulig å bruke telefonkamera for å måle kvaliteten på livredningen. Arbeidet har resultert i mobilappen TCPR.

Gjengen bak den nye hjerteappen: F.v.: Kjersti Engan, professor ved UiS, Øyvind Meinich-Bache, stipendiat ved UiS, og Tonje S Birkenes, forsker ved Laerdal Medical. Foto: Marte Skodje / NRK

Analyser som er gjort for Helsedirektoratet, viser at bedre hjerte- og lungeredning før ambulansen kommer, kan redde hundre ekstra liv her i Norge. Dette kan mobilappen hjelpe med.

Denne mobilappen skal gjøre livredning lettere. Foto: Marte Skodje / NRK

Hvert sekund teller

I Norge skjer tre av fem hjertestans i hjemmet.

Når et menneske får et hjertestopp er sjansen for å overleve, uten hjerte-lunge-redning, mindre enn fem prosent etter ti minutter.

Jan Viksveen fra Sandnes opplevde at hjertet hans plutselig stanset.

– Det kom som lyn fra klar himmel. Jeg var sunn og frisk, sier han.

Førstehjelpen fra kona My Lihn Vu var avgjørende. Hun reddet livet hans.

Matematiske utregninger

Det har tatt flere år å utvikle den smarte teknologien. Mobilappen, som er gratis, vurderes nå av Helsedirektoratet.

– Den unike teknologien er allerede lastet ned i store deler av verden, sier Kjersti Engan, professor ved UiS.

Nå er både USA, Kina og Sør-Korea interessert i et samarbeid.

– Det er veldig kjekt og givende å få være med på et sånt prosjekt som ikke bare blir et produkt eller noe folk kan bruke, men som kan være med å redde liv, sier Meinich-Bache.