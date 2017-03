Denne klokka sier fra hvis du har trøbbel med hjertet

– Først og fremst er dette en klokke med mange forskjellige sensorer. Disse skal måle bevegelse, oksygen nivået i blodet og puls. Alt dette gjør at vi kan forstå litt mer om kroppen til en person og dermed varsle før noe kan skje.

Terje Tobiassen har en spesiell klokke på sitt venstre håndledd. Den har han vært med å utvikle selv. Ideen fikk han etter at var døden nær på grunn av et hjerteinfarkt.

– Jeg var så heldig at jeg holdt på å kjøre på to personer som kom i motgående kjørebane. De visste akkurat hva de skulle gjøre og satte i gang livreddende hjerte- og lungeredning på meg, sier han.

Ringer pårørende

Men det er ikke alltid man får problemer med hjertet mens andre er i nærheten. Derfor har Tobiassen funnet opp denne klokken.

– Med hjelp av sensorene kan man kan si noe om man har et hjerteproblem over lang tid. Den kan også hjelpe folk som i fare for å falle, for eksempel eldre, sier han.

– Med denne klokken kan man varsle og sende beskjed til pårørende. Dette er egentlig samme teknologi som man bruker i droner og i helikopter. Man bruker en gyro og en bevegelsessensor som forteller noe om at det er en bevegelse som skjer. Det, sammen med barometrisk trykk, kan fortelle om det har vært et fall eller bare dunk i et bord.

Sa opp jobben

Etter hjerteinfarktet begynte en tanke å svirre i hodet til Tobiassen. Hva om dette skjedde igjen? En stund senere sa han opp en trygg og god jobb for å utvikle klokken som nå snart er i salg.

– Det er 12.000-14.000 som opplever dette årlig. Jeg var bare 49 år og trodde jeg var frisk. Jeg kommer til å bruke den selv, men markedet vårt i første omgang er primært de over 60. Vi har vært heldige og fått en samarbeidsavtale med Telia. Klokken vil komme i deres butikker fra april, sier Tobiassen.