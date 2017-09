Denne er kun tatt på stang en gang tidligere

Kun en gang tidligere har noen fått en spisshalet kutling på kroken i Norge. I helgen sørget to rogalendinger for å firedoble det antallet.

– Jeg ble helt yr, og følte en syk indre glede. Den viste antagelig godt på utsiden, også. Det er kjekt når alle timene med satsing endelig betaler seg, og det er veldig moro når det viser seg at det faktisk går an. Det er nemlig lett å miste motet under slike satsinger, forteller John Olav Florø-Larsen til nettstedet Hooked.no.

Ingen har klart å fange en spisshalet kutling siden Rudolf Svensen ble førstemann til å klare bragden i 2008. Svensen fikk napp på en småkrok på Tau i Rogaland.

– Utfordrende å fiske etter

Fangsten til Svensen gjorde at Florø-Larsen også ønsket en kutling på kroken. Det arbeidet startet han på i 2014. Siden den gang har det blitt mange turer og mye fisk, men ingen av disse har vært av riktig art.

– Fiskene bor i et stort hulesystem, der en fisk har mange hull å gjemme seg i. Denne arten er ikke aktiv om natten, og den er skvetten som fy, så det er utfordrende å fiske etter den. I helgen løsnet det endelig, da Stig Thore (Knappskog, red.anm.) og jeg var innover, forteller Florø-Larsen.

Den første fisken han fikk ble filleristet av en makrell på vei opp til båten, mens nummer to var av den feilfrie sorten. 9,3 centimeter og 6,6 gram var fasiten på fisken.

– Dette er slikt som gir en artsfisker som meg en skikkelig boost, og som virkelig lader sjelebatteriet.

133 forskjellige arter

Florø-Larsen er en kjent mann i det norske artsfiske miljøet. Den sjeldne kutlingen var nemlig art nummer 133 for mannen fra Stavanger.

– For en tre-fire år siden virket 133 arter som et helt idiotisk tall, men nye koder knekkes hele tiden, og vi fiskere utvikler oss. For min egen del tror jeg nok at det blir artsjakt så lenge jeg er mobil. Vi blir jo presentert for nye arter hele tiden. En del av disse har vært her siden tidenes morgen, men plutselig oppdages de på nye steder der de er fiskbare. I tillegg kommer alle de sydlige gjesten. Jeg tror selv jeg skal klare å komme meg opp på 150-tallet en eller annen gang. Det bør være mulig, sier han til Hooked.

Knappskog fikk et fint eksemplar på 5,3 gram.