Den tredje gutten løslates etter grov voldtekt

Den tredje gutten som er siktet for grov voldtekt i Stavanger løslates i løpet av ettermiddagen. Tre gutter (i alderen 16-18 år) er pågrepet og siktet for grov voldtekt av to jenter under 14 år i en bydel i Stavanger lørdag kveld. Politiet informerte tidligere i dag i en pressemelding om at de to yngste guttene skal løslates i dag.