Både turgåere og eksperter har fundert på hva som har farget store deler av Borestranda på Jæren svart. Flere har fryktet at den populære stranda skulle være rammet av oljesøl.

Også for brannsjef Henry Ove Berg i Rogaland brann og redning IKS har den uvanlige sanden vært et mysterium.

– Den mørke sanden ser nesten ut som vanlig sand, men den oppfører seg uvanlig. Når vi holder en magnet over den, fyker den rett opp i magneten. Sand som ikke har denne mørke fargen, er det ikke magnetisme i, forklarer han.

Slik så sanden ut på torsdag. Den mørke fargen vil vedvare til vær og vind har gjort sitt. Foto: Johan Mihle Laugaland

Naturen rydder opp

Prøver av den mystiske sanden ble sendt til en hasteanalyse torsdag kveld. Fredag kom svaret fra laboratoriet. Berg sier de fryktet at magnetismen var et tegn på at det er olje i sanden.

– Men nå har vi fått beskjed om at det ikke er olje i sanden – og takk for det, sier han.

Den mørke fargen er rett og slett et resultat av at mørkere sand har blitt virvlet opp til overflaten. Sanden ligger i flere lag på stranden, og vær og vind har gjort at den mørke varianten har kommet til syne.

– Nå blir den mørke sanden liggende her til det kommer en ny storm, sier Berg.

– Naturen rydder opp selv?

– Ja, naturen rydder opp. Eller kanskje vi bare skal si at det er slik naturen er.

– Lukter litt fisk

Brannvesenet har blitt kontaktet av en rekke turgåere og andre som reagerer på den misfargede sanden. Brannsjefen roser publikum for engasjementet rundt Borestranda.

– Det er flott at folk gir beskjed, slik at vi kan ta vare på de fine strendene, sier han.

Anne Lise Østhus og Alexander Schei går tur med hunden fredag formiddag. De stusser over fargen på sanden, men har merket seg at den ikke lukter olje. Foto: NRK

Turgåerne Anne Lise Østhus og Alexander Schei er ute på Borestranda fredag formiddag. Også de har lurt fælt på hva den svarte fargen kan komme av.

– Sanden lukter ikke noe spesielt, bare litt fisk, påpeker Schei.

– Jeg har sett slik sand før, og trodd at fargen kom fra båtene. Men det er jo det som er spennende med strender; de forandrer seg hele tiden, sier Østhus.