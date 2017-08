Den store vepsegåten

– Det er mindre veps i år enn i fjor, sier Espen Knutsen, som jobber med skadedyrbekjempelse i Anticimex.

Det foreligger ikke vitenskapelige bevis, men både forskere og eksperter på skadedyr har observert at vepsene blir ekstra mange annethvert år. For to somre siden var det lite veps, mens fjoråret bød på mer.

Denne sesongen har den lille krabaten vært fraværende igjen.

Espen Knutsen i Anticimex har hatt en rolig vepsesommer. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Det er en syklus som går ganske jevnt. Vi rapporterer inn antall bekjempelser i året og ser at det er en trend, sier Knutsen.

Så hvordan kan dette ha seg? Forskerne er ikke sikre, men i vepseår med varme forsomre, kan det komme ekstra mange veps. Én teori er at år med få dronninger, gir flere veps. Dronningen slipper å konkurrere med hverandre om egnede bolplasser, noe som kan frigjøre tid og energi til å skaffe fôr til larvene.

Spesielt for Sør-Norge

Frode Ødegaard er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Han forklarer at den toårige syklusen gjelder spesielt for Sør-Norge.

– De siste ti årene har partallsårene vært gode vepseår. Årsaken til det har det blitt spekulert mye i, men det er påfallende at det blir dårlig med veps året etter en sesong med mange dronninger, sier han.

Det har ikke blitt forsket mye på fenomenet, forklarer Ødegaard.

Insektforsker Frode Ødegaard tror den toårige vepsesyklusen kan forklares med antall dronninger. Foto: Arnstein Staverlokk / Norsk institutt for naturforskning

– Det vil kreve mye ressurser. Da er en avhengig av at noen finansierer det, sier han.

Insektseksperten tror ikke det nødvendigvis har noe å si for vepsen, men han spekulerer i om det kan være en strategi fra artens side.

– Kanskje er det lurt å komme hvert andre år? Sykluser i naturen ser vi hos mange arter, så det er sånn sett ikke unormalt.

Flere igjen neste år

Nå som høsten er her kan det imidlertid komme mer veps rundt grillen på terrassen.

– Det kan være at de merkes mer nå. Vepsen lager ikke lenger arbeidere, men droner og neste års dronninger. Da kommer det mye mer veps ut på en gang, fordi de ikke lenger konsentrerer seg om å fôre larvene, sier Knutsen i Anticimex.

Dermed står vepsen fritt til å finne på ting på egen hånd.

– Men de angriper ikke. Nå handler det om å finne proteiner og karbohydrater. Derfor kan de dukke opp rundt grillmaten, sier han.

Årets sommer har altså vært behagelig for alle med spheksofobi – bedre kjent som fobi mot veps – men til neste år kan en vente seg at antall veps tar seg opp igjen.

– Det blir i alle fall flere. Men så blir det da igjen mindre igjen året etter, sier Knutsen.