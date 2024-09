Den siktede båtføreren i 30-årene sørget selv for henting av den ødelagte vannskuteren

Politiet tror ikke det svekker bevisverdien.

Det skriver Stavanger Aftenblad.

En mann i 30-årene er siktet for å ha forårsaket ulykken i helgen der to tenåringsgutter mistet livet.

En 46 år gammel mann gikk søndag formiddag tur på Rossøya da han fant vannskuteren som tenåringene hadde kjørt.

Mannen la ut bilde av vannskuteren på en Facebook-gruppe, og fikk etter kort tid en melding fra mannen som nå er siktet.

Mannen i 30-årene skrev at han muligens kunne ha kollidert med vannskuteren om natten, og at han ville komme bort for å se på den.

Da 46-åringen forlot stedet, var vannskuteren i ferd med å bli slept bort, forteller han til avisa. Båten som ble brukt er eid av selskapet som den siktede båtføreren er medeier i.

Siden ble vannskuteren heist over på brannbåten Vektaren før den ble overlatt til politiet.

– På dette tidspunktet var ikke mannen i 30-årene siktet. Fartøyet var skadet, og det er ingen grunn til å tro at bevisverdien er svekket, sier politiadvokat Øyvind Bore til avisen.