Den rødlista larven mister hjemmet sitt når vi fjerner den giftige planten

– Det er et dilemma som ikke kan løses. Fjerner du planten fjerner du der larven lever.

Forskeren Hallvard Elven snakker om larven karminspinner som lever på planten landøyda. Han satt i ekspertkomitéen for sommerfugler når listen for rødlistede arter skulle lages i 2021.

Å være på denne listen betyr at det er en fare for at arten kan dø ut fra Norge.

Karminspinnerlarven er rødlistet. Foto: Colourbox

Planten landøyda er en plage for de som har hester og storfe. Den er giftig, og kan være svært skadelig for dyrene som får den i seg gjennom foret.

– Landøyda er uønsket av oss mennesker siden vi har økonomiske interesser av å kvitte oss med den, sier Elven.

Men planten er også hjemmet til den rødlistede larven karminspinner. Karminspinneren er en sommerfuglart i familien bjørnespinnere.

Forsker Hallvard Elven påpeker at det er for tidlig å gjette status for karminspinneren når nye rødlister skal lages. Foto: NTB

Landbruket ønsker å fjerne planten

– Det vil være en stor fare for sommerfuglene hvis man fjerner store deler av plantene. Da har man kraftig redusert overlevelsesmuligheten til sommerfuglen, sier Elven.

Karminspinneren er registrert 662 ganger i Artsdatabanken. Foto: skjermdump / artsdatabanken

– Men hvorfor er det viktig at vi tar vare på larven? Trenger vi den?

– Det spørsmålet kan du stille om alle arter. Vi kunne valgt å leve på en livløs stein i stedet for.

Men det er en vrien problemstilling. For bøndene er svært bekymra for spredningen.

– Vi tar den vekk siden landbruket ønsker det. Den kan være giftig, spesielt for beitende dyr. Kommer det i foret kan de bli syk, sier Anne Elisabeth Carlsen, daglig leder for NaturEco.

Men hun er klar i talen på at den på ingen måte burde utryddes.

Anne Elisabeth Carlsen, daglig leder for NaturEco, hjelper landbruket å fjerne planten landøyda hvor den kan være farlig for dyr. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Planten er viktig for insekter

– Vi skal absolutt ikke bekjempe den, men ta den vekk der det kan være stor spredning. Det er for dyrene sin del. Vi velger ut områder der landbruket trenger hjelp og områder der det kan blåse over til landbruket.

Hun får støtte av landbruksdirektøren i Rogaland.

– Der det er beitedyr, fare for foret eller fare for spredning bør man fjerne planten, men er det ikke fare for det bør man ikke gjøre det, sier Monica Dahlmo.

Carlsen mener det var en større frykt for den giftige planten før.

Den gule blomsten er fin å se på, men giftig for dyr som får den i seg. Foto: Miriam Grov

– For to år siden var det en skrekk blant befolkningen. Den måtte fjernes for enhver pris, og den ble dratt opp over alt. Jeg skrev et innlegg på Facebook at den var bolig for karminspinneren, og at vi ikke kan fjerne den bare siden den er giftig.

Hun påpeker at den er viktig for andre pollinerende insekter også. Selv har hun sett lite til larven i Rogaland, men vet at problemet er mer utbredt i Agder.

Noen år er det mer av planten enn andre.

– Det er mange som er redd for landøyda siden den er giftig, men man skal huske på at det er mange planter som er giftig. Skal vi ta vekk alt som er giftig er det ikke mye igjen. Det er ikke derfor vi tar den bort.