Den nye skolen på Kvitsøy blir for dyr

Den nye skolen som skal bygges på Kvitsøy blir for dyr, skriver kommunen på sine egne nettsider.

Tilbudene kommunen har fått for å bygge skolen, er klart over budsjettet. Anbudskonkurransen er avlyst, og nå skal kommunen se på om det går an å gjøre den planlagte skolen billigere eller om de få tegnet en ny og rimeligere skole.

Kvitsøy fikk i fjor 10 millioner kroner av regjeringen til ny skole.