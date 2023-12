Den mistenkte er arrestert

Ein person blei tatt av politiet, etter at han blei observert inne i eit nyoppført bygg i Sandnes i 08.45-tida i dag. Det var ikkje nokon som hadde flytta inn i leilighetsbygget ennå. Politiet arresterte personen, då det viste seg at han også er mistenkt for fleire liknande innbrot den seinare tida.