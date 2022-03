Den femte Sverdrup-plattforma er klar

I dag slo selskapet Aibel fast at den femte plattforma på Johan Sverdrup-feltet er ferdig bygd. Nå skal den slepast 140 kilometer sørvest frå Haugesund ut i Nordsjøen. P2-plattforma, som er namnet, er den femte plattforma på Johan Sverdrup-feltet, og skal blant anna sørge for at elektrisk straum frå land, skal brukast på heile feltet.