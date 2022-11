Den drapssikta mannen blir framstilt for varetektsfengsling

Mannen i 30-åra, som er sikta etter drapet i Stavanger laurdag kveld, blir framstilt for varetektsfengsling i morgon. Kvinna i 50-åra, som også er sikta, blir vurdert for varetektsfengsling i løpet av dagen. Begge blir avhøyrde i dag. Det blir også gjennomført obduksjonen i dag, opplyser politiadvokat Marita Hagen Sør-Vest politidistrikt. Dei to sikta blei tatt på ein adresse på Forus i totida i natt.