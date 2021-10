Demonstrerte mot militærkupp

Om lag 40 personer var samlet i Stavanger sentrum i dag for å demonstrere mot militærkuppet tidligere denne uka i Sudan. Kuppmakerne har møtt motbør fra demokratiforkjempere i både inn- og utland. – Vi demonstrerer her i dag for å vise solidaritet med de som er i Sudan, sier Mohammed Ibrahim (bildet), leder for Sudansk forening i Rogaland.