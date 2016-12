Demonstrerte mot grusomhetene i Aleppo

– Jeg tipper det kom mellom 300 og 350 personer. Det er vi fornøyd med på så kort varsel, sier Khalil i Muslimsk Fellesråd Rogaland (MFR), som arrangerte markeringen midt i Stavanger på lørdag.

Det var syriske flyktninger som bor i Stavanger som kontaktet MFR med ønske om å vise solidaritet med sine medborgere.

– Vi ønsker som regel å planlegge i god tid, men folk stilte opp og det gikk veldig bra. Grunnen til at vi gjør dette er for å vise at det fremdeles finnes varme hjerter. Folk som ikke synes dette er greit, sier han.

Markeringen kom med budskapet om at frivillige organisasjoner slippes inn og at befolkningen i Aleppo blir evakuert.

– Vi ønsker at skytingen av sivile opphører helt og at verdens ledere kommer på banen.

Mange hadde tatt turen for å høre på appellene mot grusomhetene i Syria. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Et uttrykk for solidaritet

Kirkelig Dialogsenter ble også kontaktet i forbindelse med markeringen. Daglig leder og dialogprest i Stavanger, Odd Kristian Reme, var blant dem som holdt appell i Byparken.

– Min appell gikk ut på krav om stans i krigen og et ønske om å uttrykke avsky mot krigsforbrytelsene som vi har sett i Syria, sier han.

Dialogprest i Stavanger, Odd Kristian Reme, holdt Appell. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Han mener markeringen er et uttrykk for solidaritet og medmenneskelighet.

– Det er viktig for dem som nå får vite at det er bevegelser, reaksjoner og demonstrasjoner. Viktig å minne oss selv, som et sivilt samfunn, på vårt ansvar.

Han mener både Norge og verdenssamfunnet ikke har lyktes med håndteringen av situasjonen.

– For oss som bevitner dette, så får vi opplevelsen av maktesløshet. Vi har ikke kommet langt nok, sier han.

– Fremdeles varme hjerter

Det har den siste uken kommet flere rapporter om grusomheter mot barn og kvinner i Aleppo i Syria.

FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, har uttrykt sin alvorlige bekymring. Samtidig kaller statsminister Erna Solberg det som skjer for krigsforbrytelser og det er trolig tusenvis som fremdeles vil ut av Øst-Aleppo.

Lørdag annonserte også bystyret i Stavanger at de gir én million kroner til Syria.

– Det som skjer i Aleppo er ufattelig tragisk. Vi er en internasjonal by og vi har flere av våre innbyggere fra Syria. Derfor er jeg veldig glad for at jeg har hele bystyret med på å gi et bidrag fra Stavanger, sier ordfører Christine Sagen Helgø i en pressemelding.