Demonstrasjon i Stavanger sentrum til støtte for Palestina

Mange møtte opp til demonstrasjon i Stavanger til støtte for Palestina lørdag. NRKs journalist på stedet anslår at over tusen mennesker gikk samlet fra Torget og gjennom gatene.

«Free, free Palestine» ropte de oppmøtte, og flere hadde med seg flagg og banner til støtte for Palestina.

Det skjer samtidig som Gaza er under et omfattende luftangrep. Ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene er over 7700 personer drept i Gaza.

Blant gruppene som stod bak demonstrasjonen i Stavanger lørdag var Palestinakomiteen i Norge, LO, SV, Rødt, Arbeiderpartiet, Nablusforeningen og Muslimsk Fellesråd i Rogaland