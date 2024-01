Demning har frose til is og blokkerer vatnet i Figgjoelva

– Demninga like ved Kongeparken har fryst til is. Det gjer at vatnet har stege relativt mykje sør for demningen, forklarar operasjonsleiar i politiet Sørvest Victor Fenne-Jensen.

Gravemaskina står i elva for å leie vatnet langs demninga. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Heile sykkelvegen langs demninga er full av vatn og is.

– Entreprenør er på staden med i iallfall to gravemaskinar. Ein står på E39 for å ha tilgang til demninga. Og ein står på motsett side, forklarar operasjonsleiaren.

Demninga som har fryst. Du trenger javascript for å se video. Demninga som har fryst. Video: Bjørn Olav Skjæveland

– Maskinene jobbar med å leie vatnet ved sida av demninga, slik at det ikkje kan vera fare for at det kan flaume over eller i ytste konsekvens brestar, men vi har ikkje fått nokon indikasjonar på at det ein umiddelbar fare for det, avsluttar operasjonsleiaren.

Fenne-Jensen forklarar at dei i tillegg skal kutte nokre trepålar som går frå demninga og ned i elvebotnen. Dette for å få opne opp for vatnet.

Klokka 09:50 meldar politiet at gravemaskina har klart å opne noko opp for vatnet. Trykket på vasstanden er redusert og E39 er open igjen.

Operasjonsleiaren frå Rogaland brann og redning IKT, Rune Tønnesen, forklarar at situasjonen har blitt meir stabil.

– Vi har nettopp fått opna sikkerhetsbariærene på sidene av demninga, fortel Tønnesen.

Rune Tønnesen, innsatsleiar i Rogaland brann og redning. Foto: Bjørn Olav Skjæveland

Tønnesen forklarer at kulden framover gjer at demninga vil kunne fryse til igjen.

Isen den kjem, så vi blir nok ståande med maskiner ei stund for å sjå det an, fortel operasjonsleiaren.

Rogaland brann og redning IKT har varsla innbyggjarane på Figgjo om at det kan koma store vassmengder ned elva, som kan vera til fare for folk og bygningar.