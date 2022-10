Delvis lukkede dører i Tengs-rettssak

Det blir lukkede dører under deler av Tengs-rettssaken. Det har Haugaland og Sunnhordland tingrett avsagt i en kjennelse i dag. Det er under enkelte vitneforklaringer retten har bestemt at dørene må lukkes.

Kjennelsen innebærer likevel at pressen får være til stede i salen under hele rettssaken.

Det er ikke referatforbud, for retten mener pressen «vil kunne håndtere og bruke den informasjonen som fremkommer i forklaringene på forsvarlig vis, og de har også egne retningslinjer for dette». De etterlatte får også være til stede på lik linje som pressen.

Rettssaken starter 7. november i Haugesund.