Deltidsbrannfolk kan tape stort hvis de er permittert

– Jeg pleier å si at det finnes ikke en deltidsbrann, lyder det fra en bekymra brannsjef Nils-Erik Haagenrud.

To av tre i norsk brannvesen er deltidsansatte. 9000 har jobben i brann og redning som «ekstrajobb».

Nå sier brannvesenet flere steder landet tydelig ifra. Ansatte som i dag er permittert fra sine hovedarbeidsgivere kan tape store penger hvis de tar vakter i brannvesenet.

Dette kan føre til mannefall, frykter brannsjefen.

– Når de blir trukket i lønn for å møte på jobb, kan konsekvensen være at permitterte ikke vil ta på seg vakter, sier Haagenrud, som er brannsjef i Rogaland brann og redning IKS.

Tjener mer ved å holde seg hjemme

Vanligvis er det ingen øvre grense for hvor mye du kan jobbe. Men når du er permittert er situasjonen en annen.

Hvis brannvesenet mister ansatte på grunn av den økonomiske situasjonen, og i tillegg får ansatte med koronasmitte ligger de med «brukket rygg», frykter brannsjefer. Foto: Thomas Ystrøm

For dagens meldekortordning tar ikke hensyn til annet enn en fast stilling på 100 prosent.

Henrik Karlsen har fast jobb i oljebransjen og deltidsjobb i brannvesenet. Men nå er han permittert fra sin hovedarbeidsgiver.

En uke i måneden har Karlsen beredskapsvakt i brannvesenet. Men nå taper han penger, både ved å sette seg på vakt, og når han rykker ut.

Alt etter om den permitterte har full lønn eller 62,5 prosent lønn, kan vedkommende miste over 8000 eller over 5000 kroner i dagpenger – bare på å ha beredskap i ei uke.

Så mye kan en deltidsbrannmann tape Ekspandér faktaboks Tilfelle 1 Deltidsbrannkonstabelen ble permittert etter koronautbruddet, og får full lønn – la oss si 250 kroner timen – de første 20 dagene, slik reglene er i mars 2020.

Den andre uka som permittert har hen beredskapsvakt hos brannvesenet i 33 timer. Hen får imidlertid bare betalt hver femte time.

Nav krever likevel at alle 33 timene føres opp på meldekortet, uavhengig av om hen får lønn eller ikke. Og så trekkes hen i dagpenger, time for time.

Deltidsbrannkonstabelen blir trukket 8250 kroner i dagpenger. Tilfelle 2 La oss si at deltidsbrannkonstabelen har gått over til å få 62,5 prosent dagpenger av sin vanlige lønn på 250 kroner – 155 kroner.

I løpet av ei uke med beredskap hos brannvesenet har hen beredskapsvakt i 33 timer. Hen får imidlertid bare betalt hver femte time.

Nav krever likevel at alle 33 timene føres opp på meldekortet, uavhengig av om hen får lønn eller ikke. Og så trekkes hen i dagpenger, time for time.

Deltidsbrannkonstabelen blir trukket 5115 kroner i dagpenger.

TAPER PENGER: Henrik Karlsen tjener mer ved å lære ved å jobbe som brannmann, selv om han er permittert. Foto: Thomas Ystrøm

Resultatet blir at du ikke har råd til å ha ekstrajobb som brannmann, mener Karlsen.

– Jeg vil tippe at de aller fleste som har deltidsjobb i brannvesenet, ikke gjør det for pengene. Du gjør det for å bidra til lokalsamfunnet, og selvfølgelig fordi det er en spennende jobb. Men nå lar det seg ikke gjøre, rett og slett.

– Har du vurdert å si opp?

– Nei, men jeg gir bort vaktene mine, og sier at jeg ikke har mulighet til å jobbe, sier han.

Et bekymra Brann-Norge

– Hvis de blir trukket, får de ingenting igjen for å møte opp, sier brannsjef Haagenrud.

Han frykter at flere deltidsbrannkonstabler slutter å møte.

– Det kan bli katastrofe. De fleste er jo med for å gjøre et bidrag til lokalsamfunnet.

Nils-Erik Haagenrud, brannsjef i Rogaland brann og redning IKS. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Hele brann-Norge er bemanna for det som er minimumskravet. Det er en europeisk utfordring å rekruttere mannskaper. Og i mange kommuner er det bare deltidsansatte.

Også i Brønnøy i Nordland har brannsjefen tilsvarende bekymring. Hos Brønnøy brann og redning jobber hele 16 av 22 brannmenn deltid.

– Dersom dette gir oss et frafall på for eksempel 30 prosent, altså tett på fem stillinger, og vi i tillegg får sykefravær på 30–40 knyttet til korona, ligger vi i praksis med brukket rygg. Og det samme vil gjelde hele deltidsbrann-Norge, sier brannsjef Geir Johan Hanssen.

IKKE UNNTAK: Det gis ikke unntak for enkelte grupper arbeidstakere ut fra hvor nyttig man tenker dere samfunnsinnsats er, sier Bjørn Lien.

Ifølge Nav er praksisen for trekk i dagpenger lik for alle.

– Det er ikke gitt unntak for enkelte grupper arbeidstakere ut fra hvor nyttig man tenker deres samfunnsinnsats er. Skal det gis slike unntak, er det opp til politiske myndigheter, skriver Bjørn Lien, ytelsesdirektør i Nav.

Brønnøy brann og redning har sammen med flere kommuner i Nordland løftet saken for Justis- og beredskapsdepartementet gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Brannsjefene vil ha en rask løsning.

BEKYMRA: Avdelingsdirektøren i DSB deler bekymringen som brannsjefene rundt om i landet har adressert. De jobber nå med finne en løsning. Foto: Kristian Dugstad

– Vi deler bekymringene som flere brannsjefer har tatt opp med oss. Dette kan resultere i redusert beredskap. Vi jobber nå med å se på løsninger der rammevilkårene kommer på plass, slik at kommunene er i stand til å opprettholde beredskapen, skriver avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.