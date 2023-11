Delte meninger om farsdagen: – Jeg skulle helst vært foruten

– Jeg skulle helst vært foruten farsdagen. Barna husker på det, men dagen er ikke så viktig synes jeg, sier Magne Borgund.

– Nå er det snart jul også, og det holder lenge nok for meg.

Søndag 12. november, eller andre søndag i november, er det nok en gang tid for å gi far en ekstra oppmerksomhet.

Men denne dagen henger i en tynn tråd, tror Borgund.

– Jeg tror den kommer til å dø ut med dagens ungdom.

Isabella Olivia har delte meninger om dagen.

– Den er bra fordi det er hyggelig å ha en pappa, men samtidig er forholdet mitt til dagen også litt dårlig fordi jeg ikke har så god kontakt med han. Men det er ikke en trist dag for min del. Jeg har kjæresten til mamma, som jeg ser på som en pappa. Det er hyggelig.

Ane Hanum Resdorff og Isabella Olivia tror ikke farsdagen kommer til å forsvinne med det første. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Hun tror på sin side at farsdagen ikke kommer til å dø ut.

– Jeg tror farsdagen har en framtid. Det er en fin påminnelse om at det er fint å ha en pappa.

Småbarnsfar Sindre Berg Johannesen sier han ikke har så langt forhold til dagen, men at han gleder seg til å se hva datteren på to år har laget.

Sindre Berg Johannesen har ingen problemer med å bli hedret på farsdagen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Dagen har jo blitt feiret i mange år, og jeg ser ikke problemet med å fortsette med den. De som ikke vil feire den, trenger ikke det, sier han.

Hva mener du? Vi bør avskaffe farsdagen Vi bør beholde farsdagen Vis resultat

Frode Grøtteland synes hver søndag kan være en fin dag for både far og mor, og tror farsdagen kommer til å svinne hen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Kan være sårt for mange

Line Madsen i Familievernkontoret i Sør-Rogaland, forteller at flere barn kan oppleve dagen som noe sårt.

– For mange er farsdag og andre merkedager koselig og skaper samhold. Men for andre er det en dag preget av stress og det er noe man gruer seg til, sier hun.

Samtidig peker hun på at den tradisjonelle forestillingen om familiekonstellasjonen, bestående av mor, far og barn, gjerne ikke gjelder like mange som før.

– Det er ganske mange barn som ikke lever med begge foreldre. Vi har barn med far og far, mor og mor, noen har foreldre som er døde, og noen har mistet kontakten med en av foreldrene.

– Vis begeistring for hverandre

Madsen peker på at barn ofte blir satt i en skvis når det oppstår konflikter mellom foreldre som ikke lenger er sammen.

– Merkedager som dette kan være en påminnelse for foreldre om at dette var noe de ikke fikk til, noen kjenner for eksempel på sorg, skyld, sinne, tap, sier hun og legger til:

Line Madsen sier det kan være krevende for foreldre å støtte barn i kontakt med den andre forelderen, spesielt når konfliktnivået er høyt, men at det er hjelpsomt for barna. Foto: Mari Friestad / NRK

– Det er viktig å ikke overføre disse følelsene på barna. Man må la barna vise begeistring for den andre forelderen, spesielt under slike merkedager. Som forelder må man kunne sette egne behov til side og i stedet fokusere på hva som er barnas behov.

Hun er usikker på om det beste er å avvikle dagen.

– Skal vi ta det vekk fordi det er vondt for noen? Eller skal vi bruke muligheten til å skape nye tradisjoner og skape en slags forsoning og aksept for egen sorg, og gjøre dagen hyggelig for barna likevel.