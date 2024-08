Dekningstrøbbel flere steder på Haugalandet

En vannlekkasje skaper store Telenor-problemer.

Det gjelder for Telenor-kunder en rekke steder. Blant annet Karmøy, Utsira, Tysvær og Bokn.

Det skriver Haugesunds Avis.

– Dette skjedde klokken 03 i natt. Da falt ni basestasjoner ut, som reduserte dekningen i disse kommunene, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor til avisen.

Han forteller videre at årsaken er en oversvømmelse eller vannlekkasje på en sentral på Karmøy, nærmere bestemt i Kopervik.

Mest mobildekning er berørt, men muligens også noe fiber.

– Nå gjør vi det vi kan for å få sendt av gårde komponentene som fort som mulig. Så skal det fraktes og monteres. All erfaring tilsier at dette vil ta 1-2 dager, sier Amundsen.

Verken Equinors anlegg ved Kårstø eller Karmøy kommune er rammet av dekningstrøbbelet, opplyser de overfor NRK.