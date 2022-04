Dei to har kome til rette

Rett etter midnatt fann politiet to gutar på 11 år i god behald. Dei to var meldt sakna frå Tau i Strand kommune, to timar tidlegare på kvelden. Ifølge politiet kunne dei to ha tatt buss frå Tau mot Stavanger eller Sandnes. Det går ikkje fram av meldinga kor dei blei funne.