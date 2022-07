Dei omreisande handverkarane er tilbake

Politiet åtvarar folk mot å ta imot tilbod frå omreisande handverkarar i Stavanger-området. Dette er ofte svart arbeid og blir gjort av ufaglærte, seier leiar for A-krimsenteret i Stavanger, Åslaug Høgemark. Ho peikar også på at handverkarane ofte reiser vidare etter å ha mottatt betaling, og at det er vanskeleg å klage, dersom arbeidet er dårleg utført.