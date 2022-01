Dei første husa er innløyste

Selskapet Nye Vegar har løyst inn dei to første husa langs det som skal bli firefelts motorveg på E39 mellom Bue og Ålgård. Det melder Dalane Tidende. Begge husa ligg like ved nåverande E39, og blei innløyste for nærare 3 millionar kroner kvar.