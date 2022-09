Dei fleste får medhald i mobbesaker

Berre i Oslo og Viken er det fleire mobbesaker i grunn- og vidaregåande skule som blir meldt inn til Statsforvaltaren, enn i Rogaland. Her i fylket er 104 slike mobbesaker meldt inn det første halvåret. I litt over halvparten av sakene (55), har meldar fått medhald i at skulane har gjort for lite for å hindre mobbinga.